La scalata alla Popolare | Bper darà al territorio la giusta importanza

La recente scalata di Bper alla Popolare di Sondrio segna un momento cruciale per il territorio valtellinese, portando con sé speranze di valorizzazione delle persone e delle risorse locali. Mantenere l’occupazione e favorire una crescita sostenibile sono obiettivi fondamentali in questa riorganizzazione naturale. Con oltre il 58% di adesioni, Bper si impegna a rispettare e rafforzare l’economia locale, assicurando un futuro stabile e prospero per tutti i protagonisti della comunità.

Valorizzare persone e territorio e, in una naturale riorganizzazione, mantenere i posti di lavoro senza tagliare in maniera selvaggia. Sono le speranze dei valtellinesi all’indomani della scalata di Bper alla Popolare di Sondrio. Secondo quanto comunicato, la raccolta di adesioni da parte di Bper ammonta al 58.35% delle azioni oggetto dell’operazione. Il gruppo emiliano raggiunge così una partecipazione del 58.49% del capitale sociale di Bps. L’avvenuta scalata, messa in preventivo da tempo, preoccupa taluni per il timore che un colosso come Bper possa disinteressarsi, come accaduto in operazioni analoghe, del carattere territoriale della Bps. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it