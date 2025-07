galleria campari e il cinema dei sogni tra bozzetti e fotografie

Galleria Campari apre le porte a un affascinante viaggio nel mondo del cinema e del divismo con “Red carpet: il cinema dei sogni. Campari e l’immaginario del divismo, 1900-1960”. Tra bozzetti, fotografie e sorprendenti strategie pubblicitarie, questa mostra racconta oltre sessant’anni di glamour e innovazione, offrendo uno sguardo inedito su un’epoca leggendaria. Un’occasione unica per immergersi nell’evoluzione artistica e comunicativa del cinema classico.

Galleria Campari pensa alla stagione espositiva autunnale e presenta “Red carpet: il cinema dei sogni. Campari e l’immaginario del divismo, 1900-1960“, la mostra sul divismo nel cinema in relazione alla pubblicità e alle strategie di comunicazione dell’epoca, in programma dal 22 ottobre al 2 giugno 2026. A cura di Giulia Carluccio, il progetto espositivo ripercorre oltre sessant’anni di storia del cinema da un’angolatura insolita, in cui arte, pubblicità, moda e celebrità contemporanea si fondono. Il cinema e lo star system vengono raccontati in una prospettiva di dialogo con le strategie produttive e di comunicazione che hanno contribuito a costruire l’immaginario del primo Novecento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it