LIVE Italia-Olanda Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | ultimo impegno contro le padrone di casa

Benvenuti alla diretta live dell’ultima sfida tra Italia e Olanda nella Nations League femminile 2025! Le azzurre di Julio Velasco, già qualificate e prime in classifica, si preparano a conquistare anche questa vittoria in trasferta a Apeldoorn. Un finale di stagione emozionante che conferma il grande percorso delle nostre ragazze: non perdere neanche un momento di questa partita decisiva! CLICCA QUI per gli aggiornamenti in tempo reale.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima e ultima sfida dell'Italia nella Volley Nations League femminile 2025, la quarta della terza settimana, in programma a Apeldoorn (Olanda) tra Italia e Olanda. Le ragazze di Julio Velasco sono già sicure della qualificazione alla Final Eight, in programma a?ód? (Polonia) dal 23 al 27 luglio, e del primo posto finale dopo aver costruito un cammino impeccabile: 11 vittorie su 11 partite e una striscia vincente che, includendo tutte le competizioni ufficiali, dura da 26 partite, iniziata oltre un anno fa a Macao.

VNL, LE AZZURRE SONO AD APELDOORN PER LA WEEK 3 Apeldoorn. L'Italia è sbarcata in Olanda per la Pool 7 di Volleyball Nations League. Con un volo diretto da Milano Linate ad Amsterdam e seguente spostamento in bus, le azzurre hanno raggiunto

