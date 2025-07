Capitale della cultura Incontro a Villa Rinchiostra per le proposte dei cittadini

favorire un dialogo aperto e condiviso tra cittadini, associazioni e istituzioni, raccogliendo idee, proposte e sogni per rendere Massa capitale culturale nel 2028. Un momento di partecipazione che rafforza il senso di comunità e l’orgoglio locale, perché insieme possiamo costruire un futuro ricco di cultura e innovazione. L’incontro ha l’obiettivo di coinvolgere attivamente tutta la città in questo importante percorso.

Prosegue deciso il percorso che porterĂ alla candidatura ufficiale di Massa come capitale italiana della cultura 2028. La prossima tappa è un incontro partecipato con la cittadinanza promosso dall'amministrazione comunale. Un incontro aperto a tutti i cittadini, alle associazioni culturali, sociali e rappresentative del territorio. Si terrĂ sabato 19 luglio, alle ore 17.30, al Parco di Villa della Rinchiostra. L'incontro ha l'obiettivo di raccogliere idee, proposte e visioni per la costruzione del dossier di candidatura, un documento fondamentale che dovrĂ rappresentare al meglio l'identitĂ culturale, sociale e creativa della nostra cittĂ .

