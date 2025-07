Corsico con l’auto nel Naviglio Muore il giorno del suo compleanno mentre stava rientrando dal lavoro

Un tragico evento ha scosso Corsico: Alessandro Nebbiolini, 24 anni, ha perso la vita in un incidente stradale nel Naviglio Grande, proprio nel giorno del suo compleanno. La sua auto, una Toyota Aygo, è finita nel fiume mentre rientrava a casa dopo il lavoro. Un dramma che ha lasciato la comunità senza parole, ricordando come la vita possa cambiare in un istante. La città si stringe intorno alla famiglia di Alessandro, rendendo omaggio alla sua memoria e sperando in una maggiore attenzione sulla sicurezza stradale.

di Massimiliano Saggese CORSICO La città piange la drammatica scomparsa di Alessandro Nebbiolini 24enne morto in un incidente stradale il giorno del suo compleanno. Il giovane stava tornando a casa dal lavoro quando la sua auto, una Toyota Aygo è finita nel Naviglio Grande dopo aver sfondato la ringhiera di protezione. L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 2.20 della notte tra venerdì e sabato in via Alzaia Trieste. Sul posto i soccorsi sanitari con ambulanza e automedica e i vigili del fuoco sono arrivati rapidamente, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. A lanciare l’allarme, stando a quanto è stato ricostruito, sarebbe stato un cittadino corsichese che ha visto l’auto andare a sbattere, senza frenare e finire nel Naviglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corsico, con l’auto nel Naviglio. Muore il giorno del suo compleanno mentre stava rientrando dal lavoro

Tragedia nella notte a Corsico. Un giovane di 24 anni è morto intorno alle 2.30 dopo essere finito dentro le acque del Naviglio a bordo della propria auto. È accaduto, informano i vigili del fuoco, in Alzaia Trieste angolo Oberdan. Il ragazzo era solo in macchina Vai su Facebook

