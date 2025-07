Non gelosia ma rancore spietato | le vere ragioni dell’agguato con il machete a Torino tra droga e approcci sessuali

Non si tratta di gelosia, ma di un rancore profondo e spietato che ha scatenato l'agguato con il machete a Torino. La vicenda, avvolta nel mistero, coinvolge droga e approcci ambigui, lasciando molte domande senza risposta. Il coltello mai ritrovato alimenta i sospetti e le tensioni tra le parti. Le indagini del tribunale di Torino cercano di fare luce su un episodio oscuro, in cui i motivi sono più complessi di quanto sembri.

