Ponte per ciclisti e pedoni sul fiume Merse

per migliorare la mobilità sostenibile e valorizzare il patrimonio naturalistico del territorio. Questa passerella rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza e il rispetto dell'ambiente, unendo comunità e territori in un progetto di crescita e rispetto della natura. L’inaugurazione del ponte sul fiume Merse apre così una nuova era di convivialità e sviluppo locale.

Sabato 19 luglio alle 19, alla presenza dei sindaci di Monticiano Alessio Serragli, Chiusdino Luciana Bartaletti, Murlo Davide Ricci, Sovicille Giuseppe Gugliotti e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, si terrà l’inaugurazione di un’importante infrastruttura a San Galgano, una passerella ciclopedonale che permetterà di attraversare agevolmente e in ogni stagione il fiume Merse in direzione Monticiano e viceversa. Un’opera pensata per favorire e valorizzare ulteriormente il turismo lento, da sempre uno dei tratti distintivi di questa straordinaria zona della Toscana, a beneficio di camminatori e cicloturisti, di cui questo splendido territorio ha fatto un punto di forza e di valorizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponte per ciclisti e pedoni sul fiume Merse

