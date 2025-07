Terra del Sole tante emozioni per il memorial Dante Ragazzini

Terra del Sole si anima di emozioni e ricordi nel cuore della sua storia con il quarto Memorial Dante Ragazzini. Venerdì, tra le mura medicee e sotto l’arena di tiro, i giovani della Compagnia Balestrieri hanno reso omaggio a un volontario scomparso improvvisamente quattro anni fa, dimostrando che il valore dell’amicizia e del ricordo vive forte nella comunità . Una serata indimenticabile, all’insegna di passione e memoria, che rafforza il legame tra passato e futuro.

Venerdì i ragazzi della Compagnia Balestrieri di Terra del Sole si sono dati appuntamento nell' arena di tiro sotto le mura medicee per dar vita al quarto Memorial Dante Ragazzini, trofeo ideato per onorare la memoria di un volontario della cittadella scomparso improvvisamente 4 anni fa. "È stata una serata bellissima – racconta Manuel Leonardi, leader della Compagnia medicea, la più titolata d'Italia –. Abbiamo fatto un video con tutti gli amici per ricordare Dante". Un'idea suggestiva vissuta con commozione ma altresì con un sorriso. "Dopo il sorteggio, ha avuto luogo una gara 'secca' su bersaglio corniolo.

