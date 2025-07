Eventi rumorosi alla Fiera Chiesta un’insonorizzazione

Il divertimento è un elemento fondamentale, ma il rispetto del riposo dei residenti deve essere prioritario. Giovedì sera, in Consiglio comunale, Rosanna Montani di Codogno insieme 2.0 ha sollevato una questione cruciale: la necessità di un’adeguata insonorizzazione per gli eventi rumorosi alla fiera, affinché il benessere di tutti sia tutelato. La domanda ora è: come si può trovare il giusto equilibrio tra divertimento e rispetto per i quartieri vicini?

"Il divertimento piace, ma i residenti dei quartieri vicini al polo fieristico hanno anche bisogno di dormire, possiamo tutelarli?". La richiesta è stata avanzata giovedì sera, in Consiglio comunale, da Rosanna Montani di Codogno insieme 2.0. "Ci segnalano eventi troppo rumorosi al polo fieristico – ha incalzato –. Chiedo chiarimenti sull' impatto acustico delle manifestazioni musicali organizzate a giugno, dato che il volume ha superato i limiti previsti, arrecando disturbo anche ai residenti del quartiere San Biagio, come confermato da numerose segnalazioni ricevute". Ricordando che, "da regolamento, il controllo dei decibel è affidato agli stessi organizzatori degli eventi", è stato chiesto all'amministrazione se siano state fatte verifiche acustiche.

