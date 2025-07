Colpo al bancomat di Barchi | fuga col bottino

Una notte di paura e mistero a Barchi: un audace colpo al bancomat di Credit Agricole, in via Roma, ha sconvolto il tranquillo centro paesano. Un’esplosione improvvisa ha svegliato la comunità e testimoni oculari, ora fondamentali per le indagini, descrivono quattro incappucciati agili e decisi che si sono impossessati di un ingente bottino. La caccia ai responsabili è appena iniziata, ma il segreto rimane ancora nascosto nell’ombra della notte.

Colpo al bancomat di Barchi Credit Agricole, in via Roma (foto), la notte tra giovedì e venerdì. Un’ esplosione improvvisa ha risvegliato il centro paesano e richiamato l’attenzione di alcuni testimoni che a quell’ora (verso le 3) erano appena rincasati. E proprio la loro testimonianza potrĂ essere molto utile per cercare di risalire ai responsabili. Quattro persone, tutte incappucciate, che hanno agito con destrezza, impossessandosi di un bottino difficile da quantificare poche migliaia di euro o forse piĂą di 40mila. La stima esatta alle forze dell’ordine arriverĂ solo domani. Intanto, quello che sembra certo è che la tecnica usata dai delinquenti è quella dell’ acetilene: si introduce il gas nel dispositivo mediante una cannula e successivamente, utilizzando un innesco elettronico a distanza si procura l’esplosione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colpo al bancomat di Barchi: fuga col bottino

