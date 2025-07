Dove vedere in tv il Tour de France 2025 oggi 13 luglio | orari partenza e arrivo della tappa

Se sei appassionato di ciclismo e vuoi seguire in diretta la competitiva nona tappa del Tour de France 2025, non perdere neanche un momento! Oggi, 13 luglio, scopri gli orari di partenza e arrivo della Chinon-Châteauroux, un percorso di 174,1 km che promette battaglie emozionanti sulle salite del Massiccio Centrale. Prepara snack e tv, perché lo spettacolo sulle ruote è assicurato!

In attesa dello spettacolo del tappone di domani, si preannuncia battaglia sulle salite del Massiccio Centrale nel giorno della festa nazionale, c’è da completare un fine settimana dedicato alle ruote veloci. Il Tour de France 2025 è pronto ad affrontare la nona tappa, la Chinon-Châteauroux di 174,1 chilometri. Jonathan Milan è riuscito finalmente a lasciare la sua firma. Il corridore friulano si è aggiudicato l’ottava frazione, la Saint-Méen-le-Grand-Laval (Espace Mayenne) di 171,4 chilometri grazie ad una poderosa volata nella quale ha battuto il belga Wout van Aert della Team Visma Lease a Bike e l’australiano Kaden Groves della Alpecin – Deceuninck. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv il Tour de France 2025 oggi (13 luglio): orari partenza e arrivo della tappa

In questa notizia si parla di: tour - france - tappa - vedere

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

L’ottava tappa del Tour de France è una frazione di circa 171 chilometri, che si snoda tra paesaggi suggestivi e strade prevalentemente pianeggianti con qualche leggera ondulazione. Questo percorso è perfetto per i velocisti, che avranno l’occasione di gioca Vai su Facebook

Tour de France 2025, oggi tappa 8. Orario, percorso, dove vederla in tv in chiaro Vai su X

Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Saint Meen Le Grand – Laval: orari TV, percorso e favoriti; Tour de France, oggi settima tappa. Orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Tour 2025 · Tappa 10: Percorso, descrizione, orari altimetrie di oggi | Dove vedere in TV ciclismo su strada.

Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Saint Meen Le Grand – Laval: orari TV, percorso e favoriti - La tappa di oggi, la Saint Meen Le Grand – Laval è di circa 170 chilometri e lascia spazio agli sprinter di giornata con un arrivo in volata ... fanpage.it scrive

Tour de France 2025, dove vedere la tappa Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne: orari, percorso e favoriti - Oggi venerdì 11 luglio 7a tappa del Tour de France con la Saint- Da fanpage.it