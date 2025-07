Rassegna estiva è lite Il Pd contro Miss Italia | Eventi non all’altezza

La rassegna estiva "Sotto il cielo di Ponsacco" sta suscitando dibattiti e polemiche tra cittadini e politica, tra aspettative e critiche per eventi che alcuni giudicano poco all’altezza. La confusione si accende tra chi difende la cultura e chi solleva dubbi sulla qualità delle proposte, trasformando questa iniziativa in un vero e proprio banco di prova per la comunità. Ma cosa riserverà il futuro di questa estate?

PONSACCO Fa discutere la rassegna di eventi estivi presentata a Ponsacco. Una discussione prima politica all’interno dell’ultimo consiglio comunale e poi ampliata alla cittadinanza quando sono iniziati a circolare i manifesti del cartellone " Sotto il cielo di Ponsacco ". Un calendario che prevede il concerto con la tribute band dei Pooh, la proiezione de I Vitelloni di Federico Fellini e di Vacanze romane di William Wyler. Al centro delle polemiche però c’è l’appuntamento di domenica 27 luglio con le preselezioni regionali di Miss Italia. "Faccio i miei complimenti all’assessora Chiara Calderani per la nuova delega alla cultura — ha detto la consigliera di minoranza Irene Meini — sono convinta che avrà un altro concetto di "alzare l’asticella culturale" e non incapperà in eventi come quello di Miss Italia per cui abbiamo speso 13 mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rassegna estiva, è lite. Il Pd contro Miss Italia: "Eventi non all’altezza"

