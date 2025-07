La nostra cura dopo anni scellerati

Dopo anni di scelte discutibili, finalmente si guarda avanti con un piano ambizioso per la sanità italiana. La proposta dell’Onorevole Paolo Barelli punta a rivoluzionare il sistema, valorizzando il territorio, potenziando l’assistenza specialistica e riducendo le liste d’attesa. Digitalizzazione, telemedicina e attenzione ai bisogni di tutte le generazioni sono al centro di questa strategia. Ma cosa ancora prevede questo piano innovativo?

Onorevole Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, il vostro piano sulla Sanità è molto ambizioso: 30mila assunzioni e almeno 50-100mila nuovi posti letto. Cos'altro prevede? "Valorizzare la medicina del territorio, potenziare quella specialistica ambulatoriale pubblica, integrare ospedale e cure primarie e ridurre le liste d'attesa. Digitalizzazione, telemedicina, prevenzione e salute mentale, con attenzione a giovani e anziani, l'educazione alla salute per bambini e adolescenti, l'equo accesso ai farmaci innovativi: ambiti a cui attribuiamo particolare attenzione". Dove pensate di trovare le risorse e come pensate di convincere gli alleati di governo? "Prima di parlare di risorse occorre leggere i numeri.

