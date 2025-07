Siena casa riparte a San Miniato Dopo la causa e la sospensione finalmente l’intervento sui tetti

Dopo anni di battaglie legali e sospensioni, Siena Casa torna a intervenire a San Miniato, restituendo sicurezza e tranquillità agli inquilini delle 'stecche'. La ripresa dei lavori sui tetti rappresenta un passo importante per risolvere definitivamente le problematiche di infiltrazioni e allagamenti che hanno afflitto il quartiere. Ora, finalmente, si apre una nuova fase di speranza e rinnovato impegno per la comunità.

La vicenda si trascina da anni in un contenzioso giudiziario, con gli inquilini che a ogni temporale temono di trovarsi alle prese con infiltrazioni quando non allagamenti. Ora a San Miniato sono ripresi i lavori di Siena Casa sulle coperture dei palazzi gestiti dalla società, le cosiddette ’stecche’ dell’insediamento originario del quartiere. I lavori erano partiti e si erano praticamente subito fermati: da qui l’apertura della vertenza con la prima impresa, che ora è nella fase degli accertamenti tecnici disposti dal giudice. Nel frattempo, dopo una lunghissima attesa, Siena casa ha potuto riaffidare i lavori, che sono ripartiti da un’altra porzione di tetto (sempre nel primo palazzo alla fine di via Nenni e via Di Vittorio), lasciando ancora in sospeso il versante oggetto delle perizie. 🔗 Leggi su Lanazione.it