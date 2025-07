Lo Stendardo volerà a New York Al Met grande mostra su Raffaello

Da Città di Castello a New York per una grande mostra su Raffaello. Lo Stendardo della Santissima Trinità di Raffaello, custodito in Pinacoteca, sarà esposto al Met, Metropolitan Museum of Art di New York, in occasione della mostra “Raphael sublime poetry“, a cura di Carmen Bambach, in programma da 23 marzo al 28 giugno 2026. Un percorso completo attorno all’opera di Raffaello con oltre duecento opere provenienti da musei importantissimi come i Vaticani, Uffizi, Louvre, Prado, British Museum e National Gallery, per citare le istituzioni maggiormente illustri. Al Met sarà possibile vedere lo Stendardo, per la prima volta dopo il completamento del restauro estetico, a cura dell’Istituto Centrale del Restauro, sostenuto dallo stesso museo newyorkese a concessione del prestito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo Stendardo volerà a New York. Al Met grande mostra su Raffaello

