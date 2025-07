Dazi a zero se verrete a produrre da noi Le parole del tycoon | È il momento di riequilibrare il deficit

In un mondo in rapido cambiamento, la collaborazione tra Stati Uniti e Unione Europea è più cruciale che mai. Donald J. Trump, ex presidente e figura di grande influenza, sottolinea l'importanza di riequilibrare il commercio globale, proponendo la riduzione dei dazi a zero per favorire partnership più giuste e sostenibili. È il momento di costruire un futuro di opportunità condivise, dove equilibrio e cooperazione siano le chiavi del successo di entrambe le parti.

di Donald J. Trump presidente degli Stati Uniti d'America Egregia signora presidente, è per me un grande onore inviarle questa lettera, che testimonia la forza e l'impegno della nostra relazione commerciale. Gli Stati Uniti d'America hanno deciso di continuare a collaborare con l'Unione Europea, nonostante il nostro significativo deficit con voi. Tuttavia, abbiamo scelto di andare avanti, ma solo a condizione che il commercio sia più equilibrato e giusto. La invitiamo quindi a partecipare all'economia straordinaria degli Stati Uniti, il mercato numero uno al mondo. Dopo anni di discussioni sulla nostra relazione commerciale, abbiamo concluso che è necessario superare gli storici e persistenti squilibri commerciali, causati dalle vostre tariffe e dalle vostre barriere, sia tariffarie che non tariffarie.

