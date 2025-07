Dove vedere il Motocross oggi in tv GP Finlandia 2025 | orari MXGP e MX2 programma streaming

Se sei un appassionato di motocross, non puoi perderti l’azione della tredicesima tappa della stagione 2025! Oggi, domenica 13 luglio, il GP della Finlandia ad Iitti promette emozioni intense con le sfide di MXGP e MX2, sotto la guida di campioni come Romain Febvre e Simon Längenfelder. Scopri orari, programma e come seguirle in streaming per vivere ogni istante di questa spettacolare corsa.

Dopo aver messo nel cassetto dei ricordi la disputa di prove libere e qualifying race di ieri, il Mondiale di motocross oggi, domenica 13 luglio, vedrà andare in scena le gare della tredicesima tappa della stagione 2025: in programma ad Iitti c’è il GP della Finlandia, sia per la MXGP, dove è in testa alla classifica il francese Romain Febvre, che per la MX2, nella quale a guidare è il tedesco Simon Längenfelder. Di seguito il programma completo di oggi, domenica 13 luglio. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15?: alle 09.20 la MX2, alle 09.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere il Motocross oggi in tv, GP Finlandia 2025: orari MXGP e MX2, programma, streaming

