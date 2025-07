Frane sulla Sp 15 e Sp 16 | Lavori di somma urgenza

Continua il impegno della Provincia di Pisa nel garantire la sicurezza e la mobilità sulla Sp15 e Sp16, duramente colpite da recenti frane sul Monte Volterrano. Con investimenti per circa 2,4 milioni di euro, i lavori di somma urgenza sono fondamentali per ripristinare e mettere in sicurezza queste arterie strategiche. La priorità è tutelare i cittadini e ristabilire un collegamento sicuro, dimostrando attenzione e rapidità nell’intervento.

VOLTERRA Proseguono gli interventi della Provincia di Pisa sul territorio di Volterra e in generale sul Monte Volterrano. "Stiamo intervenendo con lavorazioni e lavori di somma urgenza complessivi del valore di circa 2.4 milioni di euro", afferma il presidente dell’ente, Massimiliano Angori - Le lavorazioni riguardano specificamente il ripristino della viabilità sulla Sp15 e Sp16 in seguito a movimenti franosi, e quindi la messa in sicurezza delle arterie viarie per gli utenti della strada, oltre anche ad interventi di bitumatura e ripristino muri di contenimento sulla Sp15, solo questi del valore di 600mila euro, lavorazioni che saranno completate nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Frane sulla Sp 15 e Sp 16: "Lavori di somma urgenza"

