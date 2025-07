Imprigionato nella cabina Schianto e poi l’esplosione Muore autotrasportatore

Un tragico incidente scuote Vescovato, Cremona, lasciando un vuoto profondo nel cuore della comunità. Marino Bocchi, autotrasportatore di 61 anni, ha perso la vita in un terribile schianto che ha coinvolto la sua autocisterna di gasolio. Imprigionato nella cabina al momento dell'esplosione, la sua scomparsa ha lasciato sgomento e dolore tra familiari e amici. La vicenda solleva ancora molte domande sulle cause di questa tragedia.

VESCOVATO (Cremona) Dolore e sconcerto a Vescovato per la morte di Marino Bocchi. L’autotrasportatore 61enne, dipendente di una cooperativa di Cremona ha perso la vita ieri mattina in un tremendo incidente, avvenuto poco prima delle nove, a Crespellano nel Bolognese. Bocchi alla guida di un’autocisterna carica di gasolio stava viaggiando lungo via Lunga, sulla sp 569, quando ad un certo punto, per ragioni da chiarire, all’altezza della logistica Gls, ha urtato una Yaris con a bordo due anziani, per poi finire la sua corsa sul piazzale della ditta. Qui l’autocisterna condotta da Marino Bocchi ha impattato contro un’altra cisterna di gasolio, utilizzata, pare, per fare rifornimento ai mezzi della ditta di logistica: nell’impatto i due mezzi sono esplosi e in pochi secondi sono stati avvolti dalle fiamme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it