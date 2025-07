La Brianza del boom Dalla Bianchina all’A112 A Desio sfila il mito dell’auto per tutti

la Brianza, dove l’auto per tutti ha scritto capitoli indimenticabili. La passione per le Autobianchi rivive con forza in un evento che celebra tradizione e nostalgia, ricordando un’epoca in cui innovazione e semplicità si incontravano sulle strade. Un’occasione unica per riscoprire il passato e rafforzare il legame tra generazioni, perché la storia di Desio non si ferma qui...

L’ Autobianchi non è più in produzione ormai da una vita, ma ha qualcosa di speciale: un cuore che batte. Notevole l’entusiasmo nella giornata di ieri per il raduno organizzato in città dal Registro Storico Autobianchi in occasione del settantesimo anniversario di fondazione del celebre marchio automobilistico. Un tuffo nel passato per tanti, una possibilità per molti di riappropriarsi di qualcosa che è parte integrante della storia di Desio e che, tuttavia, le nuove generazioni non hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino. L’Autobianchi, di fatto, collocata alle spalle del municipio e con una vasta area produttiva che si estendeva fino all’attuale Eurotaverna, ha legato in modo indissolubile il suo nome a quello della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Brianza del boom. Dalla Bianchina all’A112. A Desio sfila il mito dell’auto per tutti

La Brianza del boom. Dalla Bianchina all'A112. A Desio sfila il mito dell'auto per tutti.

