Tentato furto di macchinario Colti in flagrante | arrestati

Durante un normale controllo di routine, la Polizia di Stato di Bagnacavallo ha sventato un tentato furto di un macchinario industriale, arrestando sul posto due uomini. La scena, immediatamente notata dagli agenti, ha portato all’arresto in flagranza di due italiani residenti nelle zone di Lugo e Massa Lombarda. L’episodio è avvenuto ...

La polizia di Stato, durante un controllo del territorio, li ha visti mentre armeggiavano per caricare sul baule dell’auto un compressore industriale, nel piazzale di un autolavaggio di Bagnacavallo. Una scena che gli agenti hanno subito notato. E così sono stati arrestati dopo essere stati colti in flagranza di reato due uomini, un 48enne e un 53enne entrambi italiani e residenti rispettivamente a Lugo e a Massa Lombarda. L’episodio è avvenuto venerdì sera verso le 20.30, prima del tramonto, in un autolavaggio di Bagnacavallo che si trova nel tratto della San Vitale che assume il nome di via Chiusa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tentato furto di macchinario. Colti in flagrante: arrestati

