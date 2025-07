festa azzurra forza italia lancia la campagna

Il 17 luglio, nel suggestivo giardino della chiesa di Villanova, si accenderà la "Festa Azzurra", un evento che segna l'inizio della campagna elettorale di Forza Italia nelle terre empolesi. Un momento di entusiasmo e unità, dove i valori del nostro partito si incontrano con la passione della comunità locale. Unisciti a noi per dare il via a un futuro più forte e deciso, perché insieme possiamo fare la differenza.

EMPOLI Tutto pronto per la " Festa Azzurra ", l’appuntamento che lancia la campagna elettorale alle prossime elezioni regionali sul territorio empolese valdeslsa. La data è giovedì 17 luglio, al giardino della chiesa di Villanova in via San Donato in Poggio 9. "Come responsabile organizzativo della provincia di Firenze sono orgoglioso di presentare la nostra prima festa di partito fatta sul territorio empolese – annuncia Samuele Castellaneta (nella foto) –. Forza Italia sul nostro territorio sta crescendo e questa festa sarà una serata all’insegna della partecipazione, della convivialità e del confronto politico, che vuole coinvolgere tutti quei cittadini che si vogliono impegnare a portare avanti il cambiamento in vista delle prossime elezioni Regionali". 🔗 Leggi su Lanazione.it