Rosario Valastro in visita alla Croce Rossa di Massa | Grazie per l’impegno

passione, di persone che dedicano il loro tempo e il loro cuore per aiutare chi ha più bisogno. La presenza di Rosario Valastro a Massa Carrara rappresenta un segnale forte di riconoscimento e supporto, rafforzando il legame tra la Croce Rossa e la comunità locale. Un momento di grande ispirazione che sottolinea come l’impegno volontario sia il motore del nostro progresso umanitario.

Ha fatto tappa nella sede del comitato di Massa Carrara il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro. "Era importante per me venire nelle case dei volontari, nei luoghi dove si svolge in pratica quell'azione di Croce Rossa che ogni volta declamiamo nei nostri principi quando li leggiamo". Ha esordito così il presidente nazionale in occasione della visita. "La nostra associazione – ha proseguito – è fatta di ideali e di pratica gli uni senza l'altra non possono esistere. La casa di Croce Rossa è la casa di chi ha bisogno di aiuto e di speranza. Il mio impegno è che sappiate che per qualsiasi cosa sono aperto al confronto e al dialogo; l'associazione è grande, è complessa e la qualità deve essere sempre al centro.