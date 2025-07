Giulierini arriva la nomina al Ministero nel gotha degli esperti

Un punto di riferimento nel mondo dell’archeologia italiana, capace di coniugare passione e competenza. La nomina di Paolo Giulierini al Ministero della Cultura segna un momento importante per il gotha degli esperti del settore. Con questa scelta, si rafforza l’importanza della tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico nazionale. Una conferma che l’eccellenza italiana nel campo culturale continua a puntare in alto, consolidando la leadership nel panorama internazionale.

CORTONA Il Ministero della Cultura ha ufficializzato la nomina di Paolo Giulierini nel Consiglio di amministrazione dell' Istituto Centrale per l'Archeologia (Ica), l'organismo tecnico-scientifico che opera all'interno della Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Una nomina arrivata su designazione della Conferenza Stato-Regioni e ratificata dal Ministro Alessandro Giuli, che restituisce centralità a una figura riconosciuta come una delle più autorevoli del panorama museale e archeologico italiano. "Sono orgoglioso di questo riconoscimento – ha dichiarato Giulierini – che viene da una indicazione del Presidente della Campania De Luca ed è stato ratificato dal Ministro Giuli: rappresentare gli interessi dell'archeologia delle Regioni è in fondo un tornare alle origini della mia attività e anche al contemporaneo, giacché presto servizio per il Comune di Cortona".

