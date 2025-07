Sua figlia ha investito una bimba Anziana truffata | rubati oro e soldi

Una frase che avrebbe potuto cambiare la vita di un’intera famiglia: una telefonata truffaldina, seguita dall’arrivo di un finto ufficiale, ha scatenato il panico e il rischio di perdere oro e denaro. In un’Italia sempre più sotto assedio di truffe, è fondamentale conoscere i segnali d’allarme e proteggersi. La sicurezza parte dalla consapevolezza: ecco come difendersi da queste insidie invisibili ma letali.

"Sua figlia ha investito una bambina". Parole che hanno mandato nel panico un’anziana di San Marino. Dall’altra parte della cornetta un truffatore, che spacciandosi per un agente della Gendarmeria, ha subito approfittato della paura della donna. Di lì a poco, infatti, alla porta di casa della sammarinese si è presentato un uomo. Probabilmente un complice della persona che poco prima aveva telefonato all’anziana. Quell’uomo ha chiesto alla signora denaro e gioielli che sarebbero serviti a convincere i genitori della bambina investita a ritirare la denuncia. Denaro e gioielli che l’anziana, tanta la paura, ha subito consegnato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sua figlia ha investito una bimba". Anziana truffata: rubati oro e soldi

Anziana raggirata con la tecnica della figlia arrestata - Un’anziana di Fonte Nuova è stata truffata tramite una telefonata ingannevole, in cui un falso maresciallo dei carabinieri ha minacciato di arrestare sua figlia.

