Atletica oggi in tv Meeting Lignano Sabbiadoro 2025 | orari programma streaming ordine delle gare

L’atletica torna protagonista in tv con il Meeting di Lignano Sabbiadoro 2025, una tappa imperdibile del Continental Tour Bronze. Allo stadio Teghil, atleti di calibro mondiale si sfideranno in un’atmosfera carica di adrenalina e passione. Questa sera, il focus sarà sulla gara maschile di getto del peso, con Leonardo Fabbri, Zane Weir e Nick Ponzio pronti a scrivere nuove pagine di storie sportive. Scopriamo insieme gli orari, il programma e come seguire lo spettacolo in streaming.

Tutto pronto allo stadio Teghil per il Meeting di Lignano Sabbiadoro 2025, tappa Bronze del Continental Tour di atletica. Fari puntati stasera in Friuli-Venezia Giulia sulla gara maschile di getto del peso, con protagoniste le due stelle azzurre Leonardo Fabbri e Zane Weir oltre al “terzo incomodo” Nick Ponzio che proveranno a dare spettacolo nel tentativo di attestarsi sulle rispettive migliori misure stagionali. Presenti sul giro di pista Vladimir Aceti e Riccardo Meli, entrambi argento agli Europei con la 4×400, mentre al femminile Virginia Troiani proverà a scendere per la prima volta sotto i 51 secondi nei 400. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica oggi in tv, Meeting Lignano Sabbiadoro 2025: orari, programma, streaming, ordine delle gare

In questa notizia si parla di: atletica - meeting - lignano - sabbiadoro

Padova capitale dell’atletica giovanile: che spettacolo al Meeting di Primavera - Padova si conferma capitale dell'atletica giovanile con un successo straordinario al Meeting di Primavera.

La grande atletica torna protagonista a Lignano! Domenica 13 luglio 2025, lo Stadio G. Teghil ospita il 36° Meeting Internazionale di Atletica Leggera “Sport Solidarietà”: un appuntamento imperdibile con i grandi nomi dell’atletica mondiale! In pi Vai su Facebook

Atletica oggi in tv, Meeting Lignano Sabbiadoro 2025: orari, programma, streaming, ordine delle gare; Fabbri, Weir e gli azzurri da seguire al Meeting di Lignano Sabbiadoro; Meeting Sport e Solidarietà, appuntamento con le stelle dell’atletica mondiale a Lignano.

Atletica, al meeting di Lignano anche i pesisti Fabbri e Weir - I lanciatori azzurri in gara domenica in Friuli allo stadio Teghil, tappa Bronze del Continental Tour di atletica ... Scrive sportface.it

Veneto in pista a Lignano e Agordo - per la rappresentativa regionale allievi e juniores che sarà impegnata domenica 13 luglio, allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, nella prima edizione ... Come scrive fidal.it