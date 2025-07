Scintille Pd prima del tavolo con Elly Gli schleiniani a Giani | Sbigottiti Ira riformisti | Veleni inopportuni

Le scintille si accendono nel Partito Democratico prima del tavolo con Elly Schlein, mentre gli schleiniani toscani esprimono irritazione e sbigottimento per le recenti fughe in avanti. In un clima di tensione e veleni, il confronto tra la segretaria e Giani non sembra aver portato l’unità sperata, lasciando il Pd diviso e incerto sul cammino da intraprendere. La situazione resta calda e tutto potrebbe ancora cambiare…

Gli schleiniani di terra toscana dicono, anzi scrivono, di provare, tutti compatti, "irritazione e sbigottimento per le fughe in avanti di questi giorni". Un pronunciamento che, a 48 ore di distanza tra il confronto tra la segretaria nazionale dem Elly Schelin e il governatore uscente Eugenio Giani sulla candidatura bis di quest’ultimo, non porta in dote in riva al Tevere la sensazione di un Pd granducale esattamente coeso. Ma tant’è. Troppe le scorie rimaste da espellere per i fedelissimi di Elly dopo la mossa – per molti inopportuna, per altri geniale – dello stesso Giani che l’altro giorno è uscito da un pericoloso "pantano", e si è ricandidato ufficialmente con una pec inviata alla segreteria regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scintille Pd prima del tavolo con Elly. Gli schleiniani a Giani: "Sbigottiti". Ira riformisti: "Veleni inopportuni"

In questa notizia si parla di: elly - schleiniani - giani - scintille

Scintille Pd prima del tavolo con Elly. Gli schleiniani a Giani: Sbigottiti. Ira riformisti: Veleni inopportuni.

Scintille Pd prima del tavolo con Elly. Gli schleiniani a Giani: "Sbigottiti". Ira riformisti: "Veleni inopportuni" - Alla vigilia dell’incontro chiave per l’ok al governatore uscente Fossi e Furfaro convocano i fedelissimi "Ha messo a rischio il campo largo". Segnala msn.com

Giani è pronto al bis, Elly frena per Furfaro. Ma in Toscana è ... - Che il regicidio riesca è tutto un altro paio di maniche: Giani è un combattente nato, ed a furia di girare in lungo ed in largo per tutta la Toscana, è diventato il beniamino dei sindaci. Secondo iltempo.it