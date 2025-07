Sant’Agostino riapre le porte dopo oltre 10 anni

Dopo oltre dieci anni di chiusura, la storica Chiesa di Sant’Agostino a Castiglion Fiorentino riapre le sue porte, pronta a tornare al centro della vita culturale e spirituale della comunità. La cerimonia di riapertura, accompagnata dalla firma di un patto d’intenti tra Comune e Diocesi, segna un nuovo inizio: un impegno condiviso per valorizzare questo prezioso patrimonio e restituirlo alla sua bellezza originale. Una rinascita che promette di arricchire il cuore del paese.

Dopo oltre dieci anni di chiusura, la Chiesa di Sant'Agostino a Castiglion Fiorentino torna accessibile alla cittadinanza. La riapertura ufficiale è avvenuta con una cerimonia che ha sancito anche la firma di un patto d'intenti tra il Comune e la Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro per la valorizzazione congiunta dell'edificio. Il documento, firmato dal sindaco Mario Agnelli e dal vescovo Andrea Migliavacca, impegna i due enti a promuovere iniziative comuni volte alla tutela e alla fruizione del bene, con una particolare attenzione al suo utilizzo in chiave culturale. "La riapertura di una chiesa è sempre un fatto positivo per una comunità – ha commentato il vescovo Migliavacca – soprattutto se è il risultato di un lavoro condiviso.

