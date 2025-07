Serata del Festival ’Music & Wine’ ’Clarinettissimo’ a Braccagni

Preparati a vivere una serata indimenticabile sotto le stelle! Questa sera, alle 21.15, il festival internazionale “Music & Wine” sbarca a Braccagni nel suggestivo giardino del Centro sociale ’Gli Anta’. Protagonista assoluto sarà Giovanni Lanzini, che abbandona i panni di direttore artistico per immergersi nel palco con “Clarinettissimo”, un viaggio tra Vivaldi e il pop internazionale. Non perdere questa esperienza unica, fatta di musica, emozioni e ricordi che resteranno con te…

Il festival internazionale “Music & Wine” oggi alle 21.15 approda a Braccagni nel giardino del Centro sociale ’Gli Anta’ e la serata avrà come protagonista Giovanni Lanzini che per una sera smette gli abiti di direttore artistico del festival e sale sul palcoscenico con “ Clarinettissimo (racconti di un clarinetto da Vivaldi al pop internazionale) “. Oltre un’ora di vibrante brainstorming di emozioni e di ricordi musicali da “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi fino agli highlights della musica del cinema e del pop internazionale, passando attraverso grandi nomi del clarinetto come Benny Goodman, Sidney Bechet e Acker Bilk uniti a brani originali di Giovanni Lanzini. 🔗 Leggi su Lanazione.it