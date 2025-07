Apre uno sportello in aiuto alle associazioni del terzo settore

In un momento di grande fermento e cambiamento, il Comune di Sesto Fiorentino dà vita a uno sportello dedicato alle associazioni del terzo settore, offrendo consulenza e supporto concreti. Attivo dal 16 luglio, il servizio, realizzato con Arci Firenze, si propone come punto di riferimento fondamentale per rafforzare l’impatto sociale e la crescita delle realtà associative. Prenota il tuo appuntamento e scopri come possiamo aiutarti a fare la differenza.

Sarà attivo dal prossimo 16 luglio lo sportello di consulenza e sostegno per il terzo settore promosso dal Comune di Sesto Fiorentino. Sarà aperto una volta al mese e riceverà esclusivamente su appuntamento, da prenotare ai recapiti riportati sulla scheda dedicata del sito istituzionale, all’indirizzo https:www.comune.sesto-fiorentino.fi.itterzosettore. Il servizio, attivato in collaborazione con Arci Firenze, fornirà informazioni e consulenza di tipo giuridico-legislativo sul Codice del Terzo Settore e sugli adempimenti necessari riguardanti le associazioni del terzo settore. Uno strumento dunque concreto a disposizione, gratuitamente, delle tante realtà associative che in ogni ambito sono attive sul territorio sestese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Apre uno sportello in aiuto alle associazioni del terzo settore

