Pronostici Eliteserien e Allsvenskan 13 luglio | quattro vincenti a quota 6

Domenica di emozioni e pronostici vincenti nei campionati scandinavi: Eliteserien e Allsvenskan. Con quattro previsioni a quota 6, il nostro focus si concentra sul duello tra Brann e Viking in Norvegia e sulla possibile conferma del Djurgarden in Svezia. Questi incontri promettono di regalare emozioni e opportunità di successo agli scommettitori più attenti. Scopriamo insieme i dettagli per approfittare delle occasioni più interessanti della giornata.

Eliteserien e Allsvenskan, in Norvegia i riflettori sono puntati sullo scontro al vertice tra Brann e Viking. In Svezia invece il Djurgarden dovrebbe raccogliere un altro successo. Due dei principali campionati scandinavi, la norvegese Eliteserien e la svedese Allsvenskan, sono attualmente in pieno corso di svolgimento e nella giornata di domenica propongono diversi match interessanti. In Svezia è in programma il grosso della 15esima giornata, spalmata su più giorni: tra le prime squadre a scendere in campo c'è il Brommapojkarna, che sembra aver cambiato passo nelle ultime settimane. I rossoneri, grazie ai due successi di fila con Degerfors e Norrkoping – entrambi ottenuti in trasferta – hanno messo fine alla lunga serie di sconfitte (sei consecutive) e si sono allontanati dalla zona retrocessione.

