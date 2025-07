Casa Rossa tutto fermo Gli attivisti spingono per i ’Beni comuni’ Trattativa Anas-Comune

Casa Rossa a Montignoso rimane chiusa, ma il cuore degli attivisti non si arrende. Dopo otto mesi dallo sgombero, la lotta per i beni comuni e il dialogo con le istituzioni prosegue con determinazione. In questo spazio ancora blindato, si coltivano speranze di riconquista e nuovi inizi, perché, come affermano gli attivisti, “è in questo luogo che nasce una possibilità concreta di cambiamento.” La sfida continua, e la loro voce si fa sempre più forte.

E' una strada ancora in salita quella per tornare a riaprire le porte della casa cantoniera di Montignoso, ancora blindata e 'off limits' per tutti a otto mesi dallo sgombero di quella che era conosciuta come Casa Rossa Occupata. Ma qualcosa si muove e il movimento della Casa Rossa non demorde. "E' in questo luogo che è stato aperto un nuovo spazio di possibilità: contraddittorio, inesplorato, ma reale – affermano gli attivisti –. Per chi ha attraversato la Casa Rossa e per l'intero territorio ora è il momento di mettere un punto. Ma che sia un vero punto di partenza. Intraprendere attivamente il percorso dei Beni comuni non ci ha portato – come speravamo – a mantenerci quello spazio.

