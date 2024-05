Ucraina Conte | Meloni investe in armi anziché sulla sanità

(Di lunedì 27 maggio 2024) Parte dal tema della guerra in“L’Italia che conta”, l’evento del M5S che chiude il tour di Giuseppein Sardegna, dopo le tappe nel nord dell’Isola questa mattina, in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Le immagini di Kiev e dei territori in guerra proiettate sul video-wall scorrono e accompagnano l’arrivo del leader del Movimento, accolto tra gli applausi di oltre seicento persone al Teatro Doglio di Cagliari. “Sono preoccupatissimo, non mi posso rassegnare a un’Italia e un’Europa trascinata in guerra” “Come siamo arrivati a questo, come siamo arrivati sull’orlo del conflitto mondiale – esordiscedopo le immagini dei bombardamenti in-. Io sono preoccupatissimo, non mi posso rassegnare a un’Italia e un’Europa trascinata in guerra”.

