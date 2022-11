Manovra | Orlando | ' piazze divise? Mi turba molto non si trovi una via'

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "A meil fatto che non siuna via" perchè le opposizioni non vadano in piazza. Così Andreaa Tagadà su La7.

Primocanale

Tra i dem in tre votano in dissenso (come l'ex leghista Donato) Sullo stesso argomento: Contro laMeloni i dem ricorrono alla piazza invocando il deficitstudia la sua candidatura. Un'...Mentre Andrea'riprende' il segretario Letta quando scrive sui social che quella di Meloni è una"improvvisata". Scrive l'ex - ministro: "Ladel Governo Meloni non è una ... Manovra, Orlando critica: "È classista, condanna i poveri e i disoccupati" - Primocanale.it - Le notizie ag... Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “A me turba molto il fatto che non si trovi una via” perchè le opposizioni non vadano in piazza divise. Così Andrea Orlando a Tagadà su La7.Roma, 23 nov. (Adnkronos) – “Non c’è improvvisazione, c’è un metodo per dare segnali a pezzi di società a partire dall’evasione fiscale e poi una discriminazione molto forte tra lavoro dipendente e la ...