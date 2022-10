(Di lunedì 10 ottobre 2022)il possibile ritorno nei panni del vigilante, ma non fornisce altri dettagli su dove e quandoil personaggio nell'MCU. La star di, hato il ritorno del suo vigilante vestito di bianco nel Marvel Cinematic Universe, senza però specificare dove e quando il Pugno di Khonshu sorgerà di nuovo. Durante un'intervista al New York Comic Con 2022,non si è sbilanciato sulla possibilità di una seconda stagione disu Disney+, ma ha lasciato intendere che prima o poiil personaggio. Ecco la sua dichiarazione: "Non credo che ...

Movieplayer.it

Dei tanti personaggi recenti introdotti nel MCU, il futuro diera il più incerto. Nonostante il successo infatti, lo show era stato ordinato come limited series, tenuto separato dal MCU e non era affatto detto che Oscar Isaac volesse tornare. Ora ...La star di, Oscar Isaac , ha confermato il ritorno del suo vigilante vestito di bianco nel Marvel Cinematic Universe, senza però specificare dove e quando il Pugno di Khonshu sorgerà di nuovo. ... Moon Knight, Oscar Isaac conferma: "Lo rivedremo" Dopo mesi di incertezze, Oscar Isaac conferma finalmente che la serie limitata non è stata l'ultima volta in cui vedremo Moon Knight ...Oscar Isaac ha confermato che rivedremo Moon Knight nel futuro dell'MCU: ci sarà anche una seconda stagione della serie a lui dedicata