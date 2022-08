Le sanzioni hanno picchiato duro e l’economia del carbone russa è quasi al collasso (Di martedì 23 agosto 2022) Una cosa che viene ripetuta spesso: le sanzioni energetiche lasceranno al freddo gli occidentali senza danneggiare la Russia, che avrà la possibilità di rivendere in Asia tutto ciò che non piazza più in Europa. Soprattutto in Cina, ma non solo. Invece, le sanzioni hanno portato a interrompere l’estrazione mineraria nel più grande bacino carbonifero della Russia. Motivo: le linee ferroviarie non bastano per questa sostituzione di mercati, e non è pensabile ampliarle in tempi rapidi. È stato un portavoce del governo regionale a dire alla Tass che «le sanzioni dell’UE, entrate in vigore all’inizio di agosto, hanno portato sull’orlo del collasso l’economia della regione di Kemerovo», che è il principale centro di estrazione del carbone della Russia. Lì c’è ... Leggi su linkiesta (Di martedì 23 agosto 2022) Una cosa che viene ripetuta spesso: leenergetiche lasceranno al freddo gli occidentali senza danneggiare la Russia, che avrà la possibilità di rivendere in Asia tutto ciò che non piazza più in Europa. Soprattutto in Cina, ma non solo. Invece, leportato a interrompere l’estrazione mineraria nel più grande bacino carbonifero della Russia. Motivo: le linee ferroviarie non bastano per questa sostituzione di mercati, e non è pensabile ampliarle in tempi rapidi. È stato un portavoce del governo regionale a dire alla Tass che «ledell’UE, entrate in vigore all’inizio di agosto,portato sull’orlo deldella regione di Kemerovo», che è il principale centro di estrazione deldella Russia. Lì c’è ...

