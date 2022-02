Sanremo 2022, Salvini confessa: «Ho votato Fabrizio Moro». Ma con Ultimo non era andata molto bene (Di venerdì 4 febbraio 2022) In collegamento con Zapping di Rai Radio 1, il leader della Lega Matteo Salvini ha spiegato di aver preso parte per la prima volta al televoto: «Confesso di aver televotato per la prima volta nella mia carriera di telespettatore di Sanremo. Mi è piaciuta la canzone di Fabrizio Moro». Moro nell’ultima classifica è arrivato all’ottavo posto con la sua Sei tu. Anche se è la sua prima volta al televoto, in passato Salvini aveva già sostenuto pubblicamente un artista al Festival di Sanremo. Era successo con Ultimo, nell’edizione del 2019. Prima della finale aveva dichiarato: «Il festival di Sanremo? Mi piace Ultimo, ma sinceramente ci sono anche altre canzoni in gara che ho trovato pessime». Quell’anno il ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 febbraio 2022) In collegamento con Zapping di Rai Radio 1, il leader della Lega Matteoha spiegato di aver preso parte per la prima volta al televoto: «Confesso di aver teleper la prima volta nella mia carriera di telespettatore di. Mi è piaciuta la canzone di».nell’ultima classifica è arrivato all’ottavo posto con la sua Sei tu. Anche se è la sua prima volta al televoto, in passatoaveva già sostenuto pubblicamente un artista al Festival di. Era successo con, nell’edizione del 2019. Prima della finale aveva dichiarato: «Il festival di? Mi piace, ma sinceramente ci sono anche altre canzoni in gara che ho trovato pessime». Quell’anno il ...

