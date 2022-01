Lutto per Michael Madsen, attore de ‘Le iene’ e ‘Kill Bill’: “Siamo sopraffatti dal dolore” (Di martedì 25 gennaio 2022) Secondo quanto è emerso il figlio di Michael Madsen, Hudson Lee, è stato trovato morto a Oahu, nelle Hawaii. Da alcune indiscrezioni il giovane – appena 26enne – sarebbe morto a causa di un colpo di arma da fuoco alla testa. Leggi anche -> Muore a 30 anni il figlio di Halle Berry in ‘Monster’s Ball’ (con cui l’attrice vinse l’Oscar) A confermare la morte del figlio dell’attore è stato il portavoce del Dipartimento di medicina legale di Honolulu, che ha confermato la notizia al tabloid ‘The Sun’, ma non ha rilasciato in merito alcun commento. Ma dalle parole dette al tabloid emerge l’impronta di un sospetto suicidio: “Posso confermare che Hudson Lee Madsen, 26 anni, è morto per una ferita da arma da fuoco alla testa in un sospetto suicidio sull’isola di Oahu”. Secondo le informazioni acquisite da ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 25 gennaio 2022) Secondo quanto è emerso il figlio di, Hudson Lee, è stato trovato morto a Oahu, nelle Hawaii. Da alcune indiscrezioni il giovane – appena 26enne – sarebbe morto a causa di un colpo di arma da fuoco alla testa. Leggi anche -> Muore a 30 anni il figlio di Halle Berry in ‘Monster’s Ball’ (con cui l’attrice vinse l’Oscar) A confermare la morte del figlio dell’è stato il portavoce del Dipartimento di medicina legale di Honolulu, che ha confermato la notizia al tabloid ‘The Sun’, ma non ha rilasciato in merito alcun commento. Ma dalle parole dette al tabloid emerge l’impronta di un sospetto suicidio: “Posso confermare che Hudson Lee, 26 anni, è morto per una ferita da arma da fuoco alla testa in un sospetto suicidio sull’isola di Oahu”. Secondo le informazioni acquisite da ...

Advertising

DiMarzio : Grazie di cuore al @USCatanzaro1929 per aver omaggiato papà Gianni indossando il lutto al braccio ?????? - Agenzia_Ansa : India in lutto per la morte della tigre Supermamma. Nei suoi 16 anni di vita ha dato alla luce 29 cuccioli #ANSA… - DFotino : RT @DiMarzio: Grazie di cuore al @USCatanzaro1929 per aver omaggiato papà Gianni indossando il lutto al braccio ?????? - Gazzettino : Trovata morta in casa a 47 anni, i commercianti in lutto per la scomparsa di Fiorenza - zazoomblog : Lutto per il celebre attore il figlio morto a 26 anni: “La nostra famiglia è devastata” - #Lutto #celebre #attore… -