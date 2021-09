Aggiungere una nuova scheda audio al PC per una qualità audio massima (Di venerdì 24 settembre 2021) L'audio emesso dai PC fissi moderni non sempre è soddisfacente, anche collegando delle periferiche audio di qualità: se il chipset audio della scheda madre non è performante, non riusciremo mai a godere del sound dei nostri brani preferiti o far sentire la nostra voce chiaramente nei podcast, passando quindi la maggior parte del tempo a giocare con l'equalizzatore e trovare (dopo tanti tentativi) il giusto compromesso. Per gli audiofili più incalliti non è sufficiente accontentarsi della scheda audio integrata nella scheda madre: deve mettere in conto una spesa per una buona scheda audio per PC. Nella ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 24 settembre 2021) L'emesso dai PC fissi moderni non sempre è soddisfacente, anche collegando delle periferichedi: se il chipsetdellamadre non è performante, non riusciremo mai a godere del sound dei nostri brani preferiti o far sentire la nostra voce chiaramente nei podcast, passando quindi la maggior parte del tempo a giocare con l'equalizzatore e trovare (dopo tanti tentativi) il giusto compromesso. Per glifili più incalliti non è sufficiente accontentarsi dellaintegrata nellamadre: deve mettere in conto una spesa per una buonaper PC. Nella ...

