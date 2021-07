Spalletti: "Osimhen è un punto di forza. Rinnovo di Insigne? Deve parlare con il presidente" (Di venerdì 16 luglio 2021) L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, interviene in conferenza stampa per parlare del ritiro dei partenopei a Dimaro. Comincia la conferenza stampa. Caratteristiche per vincere? Prima di tutto bisogna infondere fiducia nei calciatori. Bisogna portare un messaggio chiaro e consegnarlo a tutti i componenti della squadra. Infine bisogna portare qualcosa di stimolante per i calciatori che diventa qualcosa di motivante e divertente, che mette a proprio agio i calciatori. Le qualità più importati restano quelle dei giocatori: ci vogliono calciatori bravi a giocare nella metà campo avversaria. Penso che con uno come Osimhen davanti ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 16 luglio 2021) L'allenatore del Napoli, Luciano, interviene in conferenza stampa perdel ritiro dei partenopei a Dimaro. Comincia la conferenza stampa. Caratteristiche per vincere? Prima di tutto bisogna infondere fiducia nei calciatori. Bisogna portare un messaggio chiaro e consegnarlo a tutti i componenti della squadra. Infine bisogna portare qualcosa di stimolante per i calciatori che diventa qualcosa di motivante e divertente, che mette a proprio agio i calciatori. Le qualità più importati restano quelle dei giocatori: ci vogliono calciatori bravi a giocare nella metà campo avversaria. Penso che con uno comedavanti ...

Advertising

gilnar76 : Spalletti: 'Osimhen è un punto di forza. Rinnovo di Insigne? Deve parlare con il presidente' #Forzanapoli #Napoli… - pccpla : RT @cmdotcom: #Spalletti LIVE: '#Insigne? Non troviamo la malformazione, parlerà con #DeLaurentiis! #Osimhen è completo, sul mercato...' ht… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Spalletti LIVE: '#Insigne? Non troviamo la malformazione, parlerà con #DeLaurentiis! #Osimhen è completo, sul mercato...' ht… - tuttonapoli : Spalletti elogia Osimhen: “E’ completo sotto tutti i punti di vista. Sarà il nostro punto di forza” - sportli26181512 : Spalletti LIVE: 'Insigne? Non troviamo la malformazione, parlerà con De Laurentiis! Osimhen è completo, sul mercato… -