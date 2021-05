(Di sabato 22 maggio 2021) Da Instagram a Twitter, passando per Snapchat e TikTok, oggi le informazioni sulinarrivano dai. (immagine: Snapchat)La Prima e la Seconda guerra mondiale vennero annunciate attraverso titoli a nove colonne sui quotidiani dell’epoca. Le notizie sulla guerra del Golfo e sui conflitti in ex Jugoslavia si sono diffuse con delle immagini in diretta televisiva. Oggi, sono ia raccontare ciò che sta succedendo in. Mentre i combattimenti tra soldati israeliani e militanti palestinesi sembrano finalmente vicini a una tregua, Instagram, Twitter e persino TikTok e Snapchat sono diventati il punto di riferimento per chi vuole informarsi sul. Con la giusta accortezza e prestando attenzione a fake ...

Advertising

welikeduel : 'C'è una disparità spaventosa di tecnologia, di ricchezza e di forza politica tra i due contendenti.' Michele Serr… - pierofassino : Un concerto di solidarietà per due popoli che stanno subendo gli effetti devastanti del conflitto tra Israele e Ham… - massimobrugnone : Oltre 200 morti, 4mila lanci di razzi e decine di bombardamenti. Cosa sta succedendo tra Israele e Palestina e da d… - zazoomblog : Il conflitto tra Israele e Palestina visto dai social network - #conflitto #Israele #Palestina #visto… - saluti37 : Un Drone mostra la distruzione a Gaza dopo 11 giorni di conflitto tra Hamas e Palestinian Islamic Jihad e le f… -

Ultime Notizie dalla rete : conflitto tra

Ma quel posto è davvero Massafra o, in realtà, Cafarnao? L'indagine fotografica parte dalle tracce fotografiche e bibliografiche, oltre alle testimonianze orali, per svilupparsi come ...... ha dichiarato recentemente Vizjak, che è stato dirigente della compagnia idroelettrica HESS e per questo accusato didi interessi. A destare maggiore preoccupazionegli ambientalisti è ...La piazza come spazio di democrazia, senza chiusure e muri. Ma anche la piazza come scuola, luogo di crescita e di confronto che non nega il conflitto ma cerca le ragioni per unaz ...Cargo in arrivo, la protesta dopo Napoli e Livorno. La società del terminal: "L’Italia si impegni per la pace" ...