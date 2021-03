Raggiunto il record di freddo: -111°C! Ma dove? (Di martedì 30 marzo 2021) Il 29 dicembre 2018, il sensore VIIRS a bordo del satellite NOAA-20 misurava la temperatura più bassa mai registrata sulla Terra. Stiamo parlando di un valore senza precedenti, ovvero -111°C (-168°F). Ecco dove è stata registrata la temperatura più bassa del Pianeta Ora però sarete curiosi di sapere dove tale valore è stato Raggiunto, bene ve lo diciamo: sulla cima di nubi temporalesche appena a sud dell’Equatore, nel Pacifico sudoccidentale. Nubi che raggiunsero un’altitudine di oltre 20,5 km (12,8 miglia) sul livello del mare. Ricordiamoci che le nuvole temporalesche, dalla tipica forma a incudine, grazie alle correnti ascensionali sono capaci di raggiungere altitudini incredibili. Più salgono, più l’aria al di sopra di esse è fredda. Ma quanto può far freddo lassù? Beh, considerate che solitamente si registrano ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 30 marzo 2021) Il 29 dicembre 2018, il sensore VIIRS a bordo del satellite NOAA-20 misurava la temperatura più bassa mai registrata sulla Terra. Stiamo parlando di un valore senza precedenti, ovvero -111°C (-168°F). Eccoè stata registrata la temperatura più bassa del Pianeta Ora però sarete curiosi di saperetale valore è stato, bene ve lo diciamo: sulla cima di nubi temporalesche appena a sud dell’Equatore, nel Pacifico sudoccidentale. Nubi che raggiunsero un’altitudine di oltre 20,5 km (12,8 miglia) sul livello del mare. Ricordiamoci che le nuvole temporalesche, dalla tipica forma a incudine, grazie alle correnti ascensionali sono capaci di raggiungere altitudini incredibili. Più salgono, più l’aria al di sopra di esse è fredda. Ma quanto può farlassù? Beh, considerate che solitamente si registrano ...

