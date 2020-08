Inter, Lukaku e Lautaro a un passo dalla storia (Di mercoledì 19 agosto 2020) : i due attaccanti nerazzurri vogliono rincorrere il record di Angelillo-Firmani nel 1959 A un passo dalla storia. La coppia Lautaro-Lukaku vuole trascinare l’Inter alla vittoria dell’Europa League, inseguendo anche un record Interno come quello di Angelillo-Firmani nel 1959. L’entusiasmo è alle stelle e i due hanno dimostrato di poter giocare insieme: affinità e gol che hanno trascinato i nerazzurri fino in finale. Ora è il momento di continuare a scrivere la storia dell’Inter. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

