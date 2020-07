Ipertensione, obesità, fumo: chi rischia di più con il Coronavirus (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Messaggero riepiloga oggi quali sono le categorie a rischio e i fattori che aumentano le probabilità di sviluppare forme gravi di infezione da Coronavirus SARS-COV-2 e della malattia COVID-19. A partire da chi ha la pressione alta e il sistema vascolare già stressato: Secondo gli ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità, fino al 9 luglio tra le patologie pregresse più frequentemente osservate nei pazienti deceduti il 66,2% riguarda l’Ipertensione, segnalata tra l’altro nel 68% delle cartelle cliniche. La conferma arriva anche da una analisi condotta dai Centers for desease control and prevention, che su oltre 1,3milioni di casi positivi accertati negli Usa tra il 22 gennaio e il 31 maggio ha evidenziato come maggiori fattori di rischio ... Leggi su nextquotidiano

torien1906 : @Mimetika1 @AntonioBatigol Stiamo parlando di obesità e di tutte le patologie a asse correlate. Diabete, ipertensio… - StrobinoE : @Tg1Raiofficial malattie: psicotico cronico di entità lieve, diabete mellito2 , ipertensione arteriosa,obesità,fort… - __ChildEater__ : @alexXx_96_ Rispetto alle diete vegetariane – sottolinea la pubblicazione ministeriale – la dieta vegana sembra off… -

Ultime Notizie dalla rete : Ipertensione obesità Ipertesi, obesi, fumatori: chi rischia di più per il virus Il Messaggero