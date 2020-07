Horses & Butterflies: la disciplina equestre del Volteggio in aiuto dei disturbi di comportamento alimentare (Di martedì 7 luglio 2020) Presso il Centro Ippico San Biagio (PG) è stato ospitato – negli ultimi giorni di giugno – l’evento “Horses & Butterflies“, progetto volto a promuovere l’impiego del Volteggio equestre come risorsa nel coadiuvare i percorsi terapeutico-riabilitativi relativi ai disturbi di comportamento alimentare. “Horses & Butteflies” ha avuto inizio lo scorso dicembre per iniziativa del Comitato Regionale FISE Umbria, con il supporto del Centro per i DCA di Umbertide ed il Centro per le Scienze Comportamentali e la Salute Mentale dell’Istituto Superiore di Sanità. Il progetto ha consentito a un piccolo numero di adolescenti con problematiche alimentari di effettuare un percorso sperimentale volto ad imparare ad accudire il cavallo, stabilire con lui una relazione empatica, eseguire esercizi ginnici sul cavallo da fermo e ... Leggi su sportface

