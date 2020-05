Torta stracciatella fatta in casa | meglio che in pasticceria!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 1 maggio 2020) Laè un dolce tanto scenografico e delizioso quanto facile da realizzare, perfetto a merenda o ideale per festeggiare un compleanno! La base si realizza con uova, farina, latte, cacao e lievito; poche mosse e il vostro pan di spagna sarà soffice come una nuvola! A rendere golosa lasarà il ripieno di crema alla panna impreziosita da tante gocce di cioccolato che ricorda proprio il gusto del gelato alla. Vi ispira? Certo che sì, allacciate il grembiule e preparatevi ad una prova di alta pasticceria, ma semplicissima, pronta in meno di un’ora!! Curiose? Iniziamo!: ingredienti e farcitura. Preparate questameravigliosa con: la base: cacao amaro, 20 g farina di tipo 00, 150 g zucchero, 150 g olio di semi, 60 g latte, 1/2 bicchiere lievito per dolci, 1/2 bustina vanillina, 1 bustina la ...