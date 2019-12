Elodie Di Patrizi | Marracash? Il primo passo l' ho fatto io

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Un amore, quello nato traDi, oramai consolidato. Non solo un flirt, ma una relazione che solo qualche tempo fa la stessaaveva dichiarato la facesse stare molto bene.Al settimanale Grazia in edicola questa settimana,per la prima volta ha anche raccontato di come la loro frequentazione sia incominciata, ed è così che ha rivelato un dettaglio particolare. Il rapper 40ennelo avrebbe conquistato lei: "Sì, è vero. Quando ho visto arrivare, io che sono sempre disinvolta davanti alla telecamera e so gestire bene ogni tipo di situazione, ho provato imbarazzo, mi sentivo osservata da lui ... La sera, quando sono tornata a casa, mi ha scritto un messaggio molto carino, ma poi a cena l’ho invitato io". E' dunque con un invito a cena che sarebbe discoppiata la scintilla tra, che ricordiamo essersi ...

