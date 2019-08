“Come con un fantasma” Luisa Corna torna a parlare del flirt con Umberto Bossi | “Ora

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 2 agosto 2019)è stato uno dei volti più amati dell’Italia anni Novanta e anche dei primi Duemila. Cantante, showgirl e attrice, ma anche modella e conduttrice televisiva, ha partecipato nel 2002 al Festival di Sanremo con Fausto Leali, ha condotto le Notti Mondiali, Sognando Las Vegas e Domenica In, ha lavorato con grandi registi come Giorgio Panariello e ha interpretato piccole parti in diverse serie tv, come in quella “Ho sposato uno sbirro”. Una carriera lunga e felice, che l’hanno resa un vero e proprio sogno erotico per tanti italiani, facendola diventare una vera sex symbol. Negli ultimi giorni lata in televisione come ospite di Pierluigi Diaco nel suo programma di Rai Uno ed èta adella sua vita privata, del presente e del passato. Perché se oggi si dice felice e pronta a ricominciare un nuovo capitolo, nessuno scorda quel suocon. ...

ricpuglisi : Gentile @UninaIT, ho appreso che ieri il direttore del vostro dipartimento di Giurisprudenza ha accolto con lodi e… - civati : Anche oggi, come sempre, con tante e tanti, per #SilviaRomano. Libera. - straneuropa : Gozi va da Macron e c'è chi propone di togliergli la cittadinanza, cosa che non si può fare. Sapete cosa accadrà? A… -