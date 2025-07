LA VOLTA BUONA | CATERINA BALIVO FESTEGGIA IL SUCCESSO E LE NOVITÀ IN ARRIVO

"La Volta Buona" conquista il cuore del pubblico e Caterina Balivo celebra con entusiasmo il successo di questa stagione. Con gli ascolti in crescita e tante novitĂ in arrivo a settembre, la conduttrice rivela quanto sia gratificante vedere il programma illuminarsi nel pomeriggio di Rai1. La passione e l'impegno di Balivo, insieme alla visione di Fabrizio Del Noce, promettono un futuro ricco di sorprese. La stagione si conclude, ma il meglio deve ancora venire.

“La Volta Buona” è in onda fino a venerdì con il meglio di questa stagione e da settembre tornerĂ con le nuove puntate. Caterina Balivo non nasconde la soddisfazione per gli ascolti. Siamo molto contenti del successo, sono ore nel pomeriggio molto importanti ma anche molto difficili per il nostro che è un programma che si accende come ultimo rispetto agli altri. Così la popolare conduttrice di Rai1, scelta con lungimiranza da Fabrizio Del Noce nel 2003 tra i nuovi volti del daytime dell’ammiraglia e confermata da tutti i suoi successori, intervistata da Il Tempo. L’edizione 20252026 de “La Volta Buona” partirĂ lunedì 8 settembre, come sempre alle 14 su Rai1 subito dopo il Tg1 di pranzo. 🔗 Leggi su Bubinoblog