Aeroporto di Fiumicino | concerto di Pappano e Piovano

romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Roma – Esibizione a sorpresa questa mattina all’Leonardo da Vinci di, dove i passeggeri italiani e internazionali in partenza dal Terminal 3 sono stati coinvolti in una straordinaria e inaspettata iniziativa di intrattenimento culturale organizzata da Aeroporti di Roma, in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. I viaggiatori, provenienti da tutto il mondo, hanno potuto assistere tra i desk per l’accettazione ai voli internazionali ad una eccezionale performance con il maestro Antonioal pianoforte accompagnato al violoncello da Luigi. Sir Antonioha suonato uno splendido pianoforte a coda allestito per l’occasione da Adr al centro della hall del Terminal 3, partenze. Entusiasti i passeggeri presenti che hanno potuto ascoltare tre bellissimi brani della letteratura per pianoforte e violoncello ...

OfficialSSLazio : ?? @jony2426 è atterrato all'aeroporto di Fiumicino! - AndraMoiEnepemu : RT @ernestocarbone: Assalto al turista. ncc che chiedono 120 euro, tassisti che caricano solo chi vogliono senza pos e a tariffa fissa 90 e… - ernestocarbone : Assalto al turista. ncc che chiedono 120 euro, tassisti che caricano solo chi vogliono senza pos e a tariffa fissa… -